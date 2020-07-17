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17
июля Пятница

Кубинка Мария Кардидад Колон избрана новым членом МОК

 

ГАВАНА, Куба, 17 июля (ACN) Благодаря своим неоспоримым достижениям бывшая метательница копья Мария Каридад Колон, настоящая легенда кубинской и латиноамериканской лёгкой атлетики, сегодня стала новым членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Чемпионка Олимпийских игр Москва-1980 и первая женщина Латинской Америки и Карибского бассейна, завоевавшая олимпийский титул, Колон получила поддержку членов МОК на 136-й Ассамблее этого органа, которая состоялась сегодня в виртуальной форме.

В Москве она выиграла скипетр с первой попытки, забросив копьё на 68,40 метра и установив в то время олимпийский рекорд. Позади остались фавориты Сайду Гунбу (СССР, 67,76) и Юту Гоммолу (ГДР, 66,56).

Помимо Колон, сегодня в МОК также вступили хорватка Колинда Грабар-Китарович, уроженка Саудовской Аравии Рема Бандар аль-Сауд, монголка Баттушиг Батболд и британец Себастьян Коу, нынешний президент Международной федерации легкой атлетики.

2 июня МОК сообщил, что кубинка Юмилка Руис была переизбрана членом Комиссии по спорту и активному обществу, когда объявила состав своих рабочих групп на 2020 год.

Бывшая волейболистка владеет двумя олимпийскими коронами в Атланте 1996 года и Сиднее 2000 года, в дополнение к бронзовой медали в Афинах 2004 года.

Гавана Куба ACN МОК

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