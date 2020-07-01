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июля Среда

Два кубинских университета входят в пятёрку лучших на Карибах

 

ГАВАНА, Куба, 1 июля (ACN) Центральный университет имени Марты Абреу (UCLV) и Университет Гаваны (UH) вошли сегодня в пятёрку лучших в Карибском бассейне, согласно хорошим результатам в таких показателях, как пропорция преподавателей и студентов и их вклад в исследования, среди других.

Этот список, составленный деловым и туристическим журналом Ceoworld Magazine, базирующимся в Нью-Йорке, также включает Университет Сан-Хуана в Пуэрто-Рико, Университет Вест-Индии, расположенный на Ямайке, и Университет Сан Хорхе из Гренады.

Согласно цифровому изданию, оба кубинских учреждения являются отличным вариантом для тех молодых людей, которые хотят получить высшее образование и в то же время наслаждаться климатом и окружающей средой в странах Карибского бассейна, а также своей культурой, историей и традициями.

Говоря о UCLV, расположенном на четвертом месте в этом рейтинге, журнал освещает разнообразие его факультетов, в том числе сельского хозяйства, социальных наук, машиностроения и гуманитарных наук.

О UH, который закрывает эту группу, отмечает его почти три столетия образовательной работы. В нём выделяются факультеты экономики и естественных наук.

Оба университета в настоящее время выделяются как два из самых важных в кубинском Министерстве высшего образования, отвечая за подготовку большого числа специалистов в стране.

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Гавана Куба ACN Университет Гаваны Центральный университет

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