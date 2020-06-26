Куба строит медицинские вентиляторы

ГАВАНА, Куба, 26 июня (ACN) Центр нейронаук Кубы (CNEURO) в этом году поставит 250 устройств для искусственной вентиляции лёгких, что даст стране больше возможностей реагировать на возможные критические ситуации.

Директор учреждения Митчелл Вальдес Соса заявил Cubadebate, что разработка такого оборудования на Кубе сэкономила стране не менее 10 миллионов долларов.

Вальдес Соса отметил, что производственные компании, ставшие дочерними компаниями корпораций США, прекратили свои коммерческие отношения с островом в результате экономической, торговой и финансовой блокады Вашингтона.

Создание недорогого прототипа аварийного вентилятора на основе конструкций, доступных в Интернете, было одним из основных вкладов CNEURO; и таким образом, они могут уменьшить возможное отсутствие такого оборудования в терапии в более критическом контексте.

Кубинское учреждение также совместно с Центром иммуноанализа работало над созданием неинвазивного аппарата ИВЛ, с которым, в отличие от другого прототипа, пациенту не требуется интубация.

Мы в состоянии приступить к их строительству, заверил эксперт, и заявили о возможности производства ещё 250 вентиляторов этого типа, что добавило бы 500 к искусственным респираторам, имеющимся в стране.

500 вентиляторов, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, были сделаны в основном за счёт взносов, полученных из-за рубежа, благодаря поддержке Европейского союза, неправительственной организации mediCuba-Switzerland и различных кампаний по мобилизации финансовых средств, проводимых кубинскими обществами гигиены и эпидемиологии и биоинженерии, а также а также группы кубинцев в Соединенном Королевстве, заключил Вальдес Соса.