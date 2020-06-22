ГАВАНА, Куба, 22 июня (ACN) Облако пыли из Сахары продвигается к Кубе с очень высокой концентрацией взвешенных частиц, сообщили сегодня метеорологи страны.

«Облако пыли из Сахары уже наблюдается очень близко к Кубе сегодня в понедельник в 09:30 (по местному времени). Оно видно на юге Ямайки, над Эспаньолой и восточной частью Карибского моря », — написал Орландо Кордова, главный специалист группы прогнозирования Провинциального метеорологического центра Сьего-де-Авила, в своём Twitter-е.

Как и предполагалось, будет преобладать молочный оттенок в цвете неба (типичный интенсивный синий цвет почти исчезает), и возможно наблюдение густой дымки, которая ограничивает видимость на большом расстоянии.

Специалисты уверяют, что такой концентраций не наблюдалось в последние 50 или 60 лет.

Кордова добавил в своём твите, что это метеорологическое событие исчезнет над Кубой до четверга.

В течение недели будет продвигаться на запад, пересекая западные Карибские острова, Мексиканский залив и достигая юго-восточных Соединенных Штатов.

Эксперты указывают, что эти облака генерируются песчаными и пыльными бурями в пустыне Сахара и Сахель, которые могут достигать высоты от трёх до семи километров.

Выйдя с африканского континента, они продвигаются на запад под потоком пассатов, распространяясь через Атлантический океан, достигая Карибского моря, Кубы, юго-восточных Соединенных Штатов, Мексики и Центральной Америки.

Поступление пыли из пустыни Сахара в этот географический район приведёт к уменьшению количества осадков и малой вероятности образования тропических волн в Карибском бассейне.

Кубинский метеорологический институт уверяет, что это нормальная ситуация для конца июня, всего июля и первых 15 дней августа, поэтому исторически сообщается о нескольких тропических циклонах в Атлантике.

Тем не менее, эти облака наполнены твердыми частицами, очень вредными для здоровья человека, а также содержат минералы, такие как железо, кальций, фосфор, кремний и ртуть, а также вирусы, бактерии, грибы, патогенные клещи, стафилококки и стойкие органические загрязнители.

В контексте этого метеорологического явления специалисты в области здравоохранения настаивают на применении таких мер, как использование масок для выхода на улицу, защиты источников хранения воды и питья большого количества жидкости для предотвращения обезвоживания.

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