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16
июня Вторник

Диас-Канель отметил включение Гаванского университета в число 500 лучших в мире

 

ГАВАНА, Куба, 12 июня (ACN) Президент Кубы Мигель Диас-Канель высоко оценил в Твиттере включение Гаванского университета (UH) в число 500 лучших высших учебных заведений мира, согласно данным QS World University Rankings 2021.

Диас-Канель считает, что вступление UH в Top 500 является результатом истории усилий по улучшению и образовательного и научного вклада.

Президент также поздравил преподавательский состав учреждения, его студентов и работников с этим признанием.

«UH считается альма-матер кубинского высшего образования и постоянно работает над достижением академических знаний и социальной значимости, опираясь на сильный национальный и международный прогноз», — написал он в Твиттере.

QS World University Rankings является очень требовательным и элитарным и основан на измерении шести качественных показателей: академической репутации, репутации работодателя, соотношения преподавателей и студентов, количества цитат исследований в научных публикациях, международного соотношения преподавателей и доли иностранных студентов.

Заведение в Гаване заняло 498-е место в этом году, а Университет Марта Абреу провинции Вилья-Клара, стал другим кубинским центром, включенным в список тысячи лучших мира, заняв 540-е место.

Более 20 тыс. вузов планеты участвуют в составлении этого мирового рейтинга, и более 5,5 тыс. были оценены и рассмотрены для включения в это издание.

В общей сложности 82 странам удалось включить хотя бы один университет в топ-1000, и 12 из них из Латинской Америки.

Гавана ACN (UH)

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