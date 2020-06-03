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16
июня Вторник

Индия проведёт тестирование кубинского Итолизумаба на пациентах с COVID-19

 

ГАВАНА, Куба, 3 июня (ACN) Препарат Итолизумаб, пропагандируемый Кубой в качестве возможной терапии для предотвращения смерти от COVID-19, может стать новейшим лекарством в Индии против нового коронавируса.

Этот препарат будет испытан в шести индийских больницах, включая AIIMS-Delhi, больницу KEM в Мумбаи и Narayana Health в Бангалоре, сообщает Cubadebate.

Моноклональное антитело Итолизумаб — это молекула, которая была впервые разработана в совместном предприятии ведущей индийской фармацевтической компанией Biocon в сотрудничестве с Центром молекулярной иммунологии (CIM) на Кубе.

Тем не менее, Biocon лицензировал препарат как актив ранней стадии, и научная команда компании начала разработку антител для аутоиммунных заболеваний в 2006 году в Индии.

Теперь Биокон получил разрешение от индийского регулятора лекарственных препаратов на его повторное использование для COVID-19.

Компания проверит эффективность препарата у пациентов с умеренной и тяжелой степенью с осложнениями заболевания.

«Itolizumab использовался в Индии в течение нескольких лет, и его эффективность была установлена. Наши партнёры на Кубе, с которыми компания начала разрабатывать препарат, использовали этот препарат у пациентов с COVID-19. Исходные данные от них кажутся довольно многообещающими», — сказал Сандип Аталье, старший вице-президент и главный медицинский директор Biocon Biologics.

Biocon Limited, основанная в 1978 году, является крупнейшей в Индии биотехнологической компанией и лидером в Азии, специализирующейся на биофармацевтических препаратах и ​​исследовательских услугах.

Гавана Куба ACN Itolizumab Индия препарат

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