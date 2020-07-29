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30
июля Среда

Россия и Куба стремятся возобновить полёты с сентября

 

ГАВАНА, Куба, 29 июля (ACN) Куба и Россия ведут переговоры о возможном возобновлении регулярных рейсов авиакомпании «Аэрофлот», которая связывает Москву с кубинской столицей с 15 сентября, сообщает посольство Кубы в РФ.

Страна объявила о возобновлении международного туризма на северных и южных островках архипелага, а российский рынок является одним из крупнейших по количеству посетителей острова, сообщают Telesur и Sputnik.

Посольство заявило, что Аэрофлот, а также российские и кубинские авиационные власти договорились об открытии регулярных рейсов в Гавану, начиная с 15 сентября. Технически всё готово.

Лидер российских авиалиний запланировал возобновление регулярных рейсов в три евразийские и африканские страны с 1 августа, и в этой связи дипломатическое представительство острова указало, что чартерные авиакомпании, выполняющие рейсы на Кубу, провели переговоры об открытии полётов.

С 27 марта, в преамбуле к пандемии, Россия приостановила воздушное сообщение с другими странами и поддерживала только репатриацию, медицинские и грузовые рейсы, в том числе некоторые на Кубу.

Международные аэропорты Кубы готовы как для приёма туристов исключительно, так и для общих видов деятельности, и подготовила для этого строгий протокол здравоохранения, который включает проведение ПЦР-тестов для выявления COVID-19.

Куба открыта для туристов из России

COVID-19 Гавана Куба ACN

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