Сергей Лавров простился с послом Кубы в России

ГАВАНА, Куба, 20 июля (ACN) Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля простился с послом Кубы в РФ Херардо Пеньяльвера, который завершает свою миссию после назначения для выполнения других задач в министерстве иностранных дел острова.

«Сегодня мы прощаемся с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он подчеркнул авторитет и престиж нашей внешней политики», — сказал сам дипломат в своём Facebook-е.

По словам посла, Лавров напомнил о бессмертном вкладе исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро Руса в успехи, достигнутые страной на международной арене.

Такие успехи закреплены под руководством первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы генерала армии Рауля Кастро Руса и руководства президента Мигеля Диаса-Канеля, сказал Пеньяльвер, описывая содержание встречи.

Посол Кубы высоко оценил растущую роль, которую играет Россия в планах экономического и социального развития Кубы, и выразил уверенность в дальнейшем расширении и углублении этих связей.

Лавров упомянул об эффективном и образцовом способе, которым Куба успешно боролась с пандемией Covid-19.

В этом смысле глава российской дипломатии подтвердил, что остров сотрудничает с несколькими десятками стран, одновременно бросая вызов эскалации несправедливой и незаконной блокады Соединенных Штатов, которую Россия решительно осуждает, подчеркнул дипломат.

В конце тёплой встречи, в присутствии третьего секретаря миссии Марты Гарсии, Лавров получил подарок президенту Владимиру Путину, работу кубинского художника Йосвани Мартинеса Переса «Верный хранитель семьи, веры и родины»

Представленный подарок воссоздает в образе сибирского тигра те качества и ценности, которые отличают этого благородного и смелого народа и который добросовестно воплощает его нынешний лидер, подчеркнул представитель Гаваны.