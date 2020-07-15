Куба открыта для туристов из России

ГАВАНА, Куба, 15 июля (ACN) Ассоциация туроператоров России (ATOR) сегодня выставляет эпидемиологические требования к пребыванию на Кубе своих отдыхающих, для которых были открыты островки северного и южного побережья с начала этого месяца.

Под заголовком «Куба открыта для российских туристов: что нужно для въезда» ATOR описывает условия, при которых россияне смогут въехать на остров, и как остров обеспечит иностранным гостям безопасный отдых, сообщает ИА «ПЛ».

Для россиян безвизовый режим сохраняется; по возвращению не будут требовать от россиян сертификатов на отсутствие коронавируса, гласит сама ассоциация.

Однако, поясняет он, будет контролироваться здоровье иностранных гостей, поскольку все по прибытии пройдут термометрию и бесплатный тест ПЦР.

Обязательным условием пребывания на Кубе будет медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение коронавирусом, отмечает он.

Турист с обнаруженным коронавирусом будет немедленно госпитализирован.

Ему будет предоставлено все необходимое лечение до полного выздоровления, пояснил дипломатический источник, цитируемый ассоциацией.

Кроме того, на данном этапе Куба открыла туристические центры для иностранных гостей на северных островах, которые хорошо известны в России: Кайо Коко, Кайо Гильермо и Кайо Санта-Мария, где никогда не было случаев заражения Ковид-19, подчеркивает организация.

На курортах острова, согласно «антивирусным» протоколам, уже работают отели категорий 3, 4 и 5 звёзд. Они предписывают использование до 60 процентов своей вместимости, а бассейны работают наполовину, объясняет ATOR.

Нет ограничений для купания в море и отдыха на пляже. В каждом отеле будет медицинская команда, которая будет регулярно измерять температуру гостей и следить за их здоровьем, подчеркивает российское учреждение.

Рекреационные мероприятия будут организованы для отдыхающих, но только с ограниченным числом участников, в то время как экскурсии в пределах курортов будут на лодке, рыбалке и других, сообщает он.

Туристы должны носить маску только на въезде и выезде из аэропорта в отель и наоборот, но не обязательно носить ее в отеле и на пляже. Только персонал этого учреждения будет носить маску, уточняет он.