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13
июля Понедельник

Германия жертвует медикаменты Кубе

 

ГАВАНА, Куба, 13 июля (ACN) Куба получила пожертвование медикаментов для борьбы с пандемией Covid-19, таких как цифровые термометры, аксессуары для респираторов, маски для лица и больничные кровати, изготовленные немецкими организациями движения солидарности.

Ноэми Рабаса, первый вице-президент Института кубинской дружбы (ICAP), поблагодарила эту инициативу, выдвинутую организацией «Куба да» в качестве рабочей группы в рамках партии «Die Linke» в Германии.

Чиновник также подчеркнула совместную кампанию Сети солидарности с Кубой и другими ассоциациями, которая привлекла средства на сумму 137 тыс. 500 евро.

Это большой вклад в усилия нашего народа и правительства по борьбе с пандемией Covid-19, отметил кубинский чиновник.

Рабаса заявила, что солидарность необходима, когда ужесточаются санкции США против Кубы, особенно в сфере здравоохранения.

С другой стороны, д-р Альдо Грандал, высокопоставленный сотрудник Министерства здравоохранения, сказал, что Куба благодарит все эти гуманитарные средства в условиях чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.

Гавана ACN Die linke Германия

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