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13
июля Понедельник

Кубинская медицинская бригада прибыла в Азербайджан для борьбы с COVID-19

 

ГАВАНА, Куба, 13 июля (ACN) 115 медработников кубинского интернационалистского контингента Генри Рива, прибыла в Баку, столицу Азербайджана, чтобы сотрудничать в борьбе с COVID-19.

Кубинский коллектив отныне вместе с другими врачами, медсёстрами и национальным медицинским персоналом этой страны присоединится к борьбе с пандемией, сообщает Cubaminrex.

Альфредо Ньевес Портуондо, посол Кубы, вместе со старшими руководителями Министерства здравоохранения и МЧС приветствовал их в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Дипломат подчеркнул важность гуманизма и профессионализма членов бригады и подчеркнул, что благодаря этой новой миссии Куба присутствует в 35 странах Карибского бассейна, Центральной Америки, Европы, Южной Америки, Африки и Ближнего Востока.

На приёме было подчеркнуто, что сотрудничество и солидарность необходимы в это время.

С другой стороны, советник президента и руководитель отдела внешней политики аппарата президента Хикмай Гаджиев подчеркнул до прибытия, что Куба имеет огромный опыт в области здравоохранения и медицины в мире и, в частности, в борьбе с вирусом Эбола.

Гаджиев также отметил, что Азербайджан и Куба поддерживают дружеские отношения, и кубинские врачи будут работать в его стране в соответствии с двусторонним соглашением.

42-я бригада Международного контингента врачей, специализирующихся на чрезвычайных ситуациях и серьёзных эпидемиях, была отправлена в это воскресенье из Гаваны, где за несколько часов до отъезда в Азербайджан состоялся акт прощания с ними.

COVID-19 Гавана ACN бригада Генри Рив Азербайджан

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