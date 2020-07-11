США оштрафовало Amazon за продажу кубинскому посольству в Вашингтоне

ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Правительство США сообщило, что оно наложит штраф на компанию Amazon за обход запретов на поддержание коммерческих связей с кубинским посольством в Вашингтоне.

Министерство финансов США выпустило записку, в которой говорится, что Amazon продаёт свою продукцию и товары людям, связанным или работающим в странах, с которыми правительство Соединенных Штатов запрещает коммерческие связи без предварительного разрешения.

Согласно тексту, продажа этих предметов и продуктов кубинским правительственным служащим и дипломатам является нарушением законов, поскольку остров Карибского бассейна недавно был включён в список стран, которые поощряют терроризм и торговлю людьми.

Amazon, со своей стороны, заявил в своём релизе, что после нескольких недель переговоров с американскими властями они достигли соглашения о выплате 134 тыс. долларов в качестве санкции за обход запретов на поддержание торговых связей со странами, входящими в чёрный список управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Официальная информация, предоставленная правительством США, гласит, что согласованная сумма отражает убежденность OFAC в том, что явные нарушения Amazon не были оскорбительными, и компания из Сиэтла в штате Вашингтон обнародовала их добровольно.