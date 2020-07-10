Министр здравоохранения Италии признаёт помощь Кубы в борьбе с COVID-19

ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца поблагодарил кубинскую солидарность в противостоянии с COVID-19 в его стране во время обмена мнениями с Хосе Карлосом Родригесом, послом Кубы в Риме.

В штаб-квартире правительственного учреждения первые слова министра были выражением благодарности Кубе за «важную и прекрасную» помощь, оказанную Италии в борьбе с эпидемиологической чрезвычайной ситуацией, публикует сегодня на своём цифровом портале министерство иностранных дел Кубы.

Сперанца подчеркнул, что кубинские сотрудники прибыли в очень трудное время и что профессионализм и приверженность каждого члена означали ценную поддержку своим местным коллегам.

Напомним, что Куба в ответ на запросы правительств регионов Ломбардия и Пьемонт направила две медицинские бригады контингента Генри Рива, которые работали вместе с итальянскими коллегами в городах Крема и Турин.