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июля Пятница

Министр здравоохранения Италии признаёт помощь Кубы в борьбе с COVID-19

 

ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца поблагодарил кубинскую солидарность в противостоянии с COVID-19 в его стране во время обмена мнениями с Хосе Карлосом Родригесом, послом Кубы в Риме.

В штаб-квартире правительственного учреждения первые слова министра были выражением благодарности Кубе за «важную и прекрасную» помощь, оказанную Италии в борьбе с эпидемиологической чрезвычайной ситуацией, публикует сегодня на своём цифровом портале министерство иностранных дел Кубы.

Сперанца подчеркнул, что кубинские сотрудники прибыли в очень трудное время и что профессионализм и приверженность каждого члена означали ценную поддержку своим местным коллегам.

Напомним, что Куба в ответ на запросы правительств регионов Ломбардия и Пьемонт направила две медицинские бригады контингента Генри Рива, которые работали вместе с итальянскими коллегами в городах Крема и Турин.

COVID-19 Гавана ACN бригада Генри Рив Италя

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