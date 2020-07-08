Мельников поддержал присуждение Нобелевской премии бригаде Генри Рив

ГАВАНА, Куба, 8 июля (ACN) Первый вице-спикер Думы Иван Мельников одобрил сегодня предложение о присуждении Нобелевской премии мира кубинской интернационалистской медицинской бригаде им. Генри Рива.

В этом смысле мы хотели бы выразить свою особую поддержку предложению Международного контингента медицинских специалистов в области катастроф и сильных эпидемий им. Генри Мира на Нобелевскую премию мира, заявил зампред КПРФ ИА «ПЛ».

Такое предложение подтверждается вкладом этой кубинской бригады в борьбу с заражением новым коронавирусом, заявил давний друг Кубы.

Депутат напомнил, что за последние три месяца почти две тысячи кубинских работников здравоохранения были отправлены в 30 стран для оказания помощи в борьбе с пандемией Covid-19.

Мельников подчеркнул, что Остров Свободы известен своим высоким уровнем медицины и делятся своим опытом, знаниями и прогрессом в этой области с международным сообществом.

Я искренне поддерживаю предложение кубинской бригады о Нобелевской премии мира, подтвердил высший законодательный лидер.

Пандемия Covid-19 была серьезным испытанием для человечества на способность объединяться перед лицом глобальной опасности и демонстрировать солидарность и гуманизм с другими народами и государствами в критических условиях, считает он.

Как известно, не все страны успешно прошли это испытание, отметил парламентарий, явно ссылаясь на Соединенные Штаты.

Мы все помним проявление явного эгоизма и наглости со стороны властей некоторых стран, которые претендовали на эксклюзивность в современном мире, подчеркнул Мельников.

Но именно тем государствам, которые на Западе пытаются наказать и обвинить всех и безо всяких оснований, в первую очередь Россия, Китай и Куба, в рамках Covid-19, демонстрировали не только организацию, но и настоящую солидарность с другими народами в мире, подчеркнул депутат.

Общество дружбы Россия-Куба и все его региональные членские организации также выразили свою поддержку инициативе Нобелевской премии мира для бригады Генри Рива, которая получает всё больше сторонников везде.