Лаура Паусини благодарит кубинских врачей, которые помогли бороться с COVID-19 в Италии

ГАВАНА, Куба, 6 июля (ACN) В видео-звонке члену её фан-клуба в провинции Матансас (западная часть Кубы) известная итальянская певица Лаура Паусини поблагодарила кубинских врачей, которые отправились в ту страну, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

Согласно сообщению кубинского консульства в Риме, певица воспользовалась случаем, «чтобы поблагодарить многих кубинских врачей, которые приехали в Италию, чтобы помочь нам, и, действительно, мы посылаем много любви всем врачам, которые приехали сюда».

После двух месяцев напряженной работы 52 члена первой бригады контингента Генри Рива, прибывшей в Италию в качестве неотложной медицинской помощи для борьбы с новым коронавирусом, в настоящее время находятся на Кубе.

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