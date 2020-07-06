All for Joomla The Word of Web Design
Servicio de fotos Servicio de Radio Servicio de Cast de Noticias Servicio de Audiovisuales Servicios Especiales Servicios de idiomas Servicios de Documentacion Ofertas
06
июля Понедельник

Лаура Паусини благодарит кубинских врачей, которые помогли бороться с COVID-19 в Италии

 

ГАВАНА, Куба, 6 июля (ACN) В видео-звонке члену её фан-клуба в провинции Матансас (западная часть Кубы) известная итальянская певица Лаура Паусини поблагодарила кубинских врачей, которые отправились в ту страну, чтобы помочь в борьбе с COVID-19.

Согласно сообщению кубинского консульства в Риме, певица воспользовалась случаем, «чтобы поблагодарить многих кубинских врачей, которые приехали в Италию, чтобы помочь нам, и, действительно, мы посылаем много любви всем врачам, которые приехали сюда».

После двух месяцев напряженной работы 52 члена первой бригады контингента Генри Рива, прибывшей в Италию в качестве неотложной медицинской помощи для борьбы с новым коронавирусом, в настоящее время находятся на Кубе.

Диас-Канель: Спасибо и добро пожаловать на Кубу

COVID-19 Гавана ACN

Add comment

No se admiten ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio

Security code
Refresh

Servicios

Последние новости