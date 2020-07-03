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июля Пятница

Вьетнам пожертвовал Кубе 5 тыс. тонн риса

 

ГАВАНА, Куба, 3 июля (ACN) Вьетнам дал Кубе пять тысяч тонн риса, в знак солидарности с островом в разгар сложной экономической ситуации, усугубленной COVID-19.

По словам Лианис Торрес, посла Кубы в этой азиатской стране, груз был доставлен в северный портовый город Хайфон. Дипломат назвала «благородным и солидарным, ещё одним признаком исторического братства».

Пожертвование было сделано официально 17 апреля в Ханое, на церемонии, когда посол также получила письмо от генерального секретаря Коммунистической партии и президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга, адресованное своему кубинскому коллеге Раулю Кастро и президенту республики Мигелю Диасу-Канелю.

Вьетнам является вторым по величине торговым партнёром Кубы на этом континенте, которому предшествует только Китай, и в последние месяцы наблюдается растущий интерес к расширению торговли между Гаваной и Ханое.

Гавана ACN Вьетнам пожертвование

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