Андорра благодарит Кубу за помощь в борьбе с COVID-19

ГАВАНА, Куба, 29 июня (ACN) Андорра ратифицировала сегодня свою благодарность Кубе за помощь, оказанную кубинской медицинской бригадой в самые трудные моменты пандемии коронавируса в этой стране.

Спасибо за то, что вы побывали здесь, а также кубинским властям за то, что они согласились выполнить эту первую миссию в Княжестве Андорра, сказала министр иностранных дел Мария Убах ИА «ПЛ» во время церемонии прощания с кубинскими работниками здравоохранения.

Дипломат заявила, что для правительства Андорры было честью и привилегией иметь 39 кубинских специалистов здравоохранения на три месяца в критически важном контексте для этой страны, расположенной между Испанией и Францией, среди южных вершин Пиренейских гор.

Министр распространил это признание на кубинские власти через Алена Гонсалеса, генерального консула карибского государства в Барселоне (Каталония), который присутствовал на указанной церемонии, и доктора Луиса Энрике Переса Уйоа, руководителя медицинской бригады.