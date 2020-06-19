Республиканские сенаторы поддерживают новую антикубинскую инициативу

ГАВАНА, Куба, 19 июня (ACN) Три американских сенатора от Республиканской партии организовали новую атаку против медицинских миссий Кубы за рубежом, представив законопроект, направленный на наказание стран, которые принимают их сотрудничество.

В момент, когда в мире широкая международная кампания выступает за присуждение Нобелевской премии мира кубинским врачам Международного контингента врачей имени Генри Рива, специализирующихся на бедствиях и серьёзных эпидемиях.

Вышеупомянутое законодательное предложение объединяет несколько действий, предпринятых на сегодняшний день из Вашингтона, чтобы повлиять на медицинскую солидарность Кубы.

В своём законопроекте сенаторы Рик Скотт, Марко Рубио и Тед Крус призывают Государственный департамент опубликовать список стран, имеющих контракты с Кубой для осуществления программы медицинских миссий.

В соответствии с этой инициативой федеральный орган должен рассмотреть вопрос о том, чтобы стать страной, получающей эту ​​кубинскую помощь, в качестве фактора при ранжировании стран в своём ежегодном докладе о торговле людьми.

Территории, включенные в третий уровень этого одностороннего доклада Госдепартамента, могут подвергаться потенциальным ограничениям на определенные виды американской иностранной помощи, а также на другие фонды США и многосторонние фонды, говорится в тексте.

С другой стороны, доктор Ирвинг Макинтайр, министр здравоохранения и новых инвестиций в здравоохранение Содружества Доминики, поблагодарил Кубу за сотрудничество в борьбе против COVID-19 в его стране, где работает бригада из 34 медицинских профессионалов.

На встрече с Улисес Арранц, послом в Доминике, были обсуждены другие темы, представляющие интерес в двусторонних отношениях, связанных с этой областью, и был подписан новый пункт, в котором содержится соглашение о сотрудничестве в этой сфере, опубликовал сайт Cubaminrex.

В свою очередь, в четверг президент Ассоциации дружбы Палестина-Куба Мохамед Абуатван высоко оценил сотрудничество кубинцев в области медицины в то время, когда мир сталкивается с пандемией COVID-19, которая привела к беспрецедентному кризису в области здравоохранения.