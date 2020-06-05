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июня Вторник

Куба отправляет медперсонал в Кувейт, Перу и Гвинею для поддержки в битве против COVID-19

 

ГАВАНА, Куба, 5 июня (ACN) После возвращения из Италии, где сотрудничала в борьбе против COVID-19, бригада им. Генри Рива, специализированная на ЧП, уже готовит новые миссии: Кувейт, Перу и Гвинея.

В общей сложности 298 кубинских интернационалистов отправились в Кувейт, чтобы поддержать эту страну, которая насчитывает 29 тыс. 921 пациента пандемии.

В состав группы входят 96 врачей, 198 медсестёр и других специалистов в области здравоохранения (217 женщин и 81 мужчина), и 42,3 процента из них имеют опыт участия в предыдущих международных операциях.

На прощальной церемонии Сантьяго Бадиа, генеральный секретарь Союза работников здравоохранения, сообщил, что 34-я бригада Генри Рива присоединится к 36 другим кубинским сотрудникам, уже работающим на кувейтской территории.

В Перу прибыла бригада из 85 кубинских медицинских работников накануне, чтобы «работать бок о бок» со своими местными коллегами в борьбе с COVID-19.

Согласно сообщению кубинского посольства в Перу, контингент «обязуется не отдыхать до тех пор, пока не будет побеждена пандемия».

Перуанская коммунистическая партия (ПКП) также поделилась в социальных сетях новостью о прибытии кубинских специалистов.

Аналогичным образом, граждане этой страны выразили в Твиттере свою признательность за вклад острова Карибского бассейна, а также Перуанской ассоциации выпускников на Кубе, которые высказали поздравления кубинским врачам по случаю их прилёта.

Бригада, развёрнутая в Гвинейской республике включает 11 врачей и 10 медсестёр, 12 мужчин и 9 женщин, и 98 процентов из них имеют опыт участия в предыдущих международных операциях.

Во время прощального акта Ана Тересита Гонсалес, первый заместитель министра внешней торговли и инвестиций Кубы, заявила, что это 33-я бригада Генри Рива, которая поддерживает борьбу с пандемией COVID-19 в 25 странах.

Она добавила, что Куба, не пренебрегая защитой своего народа и принося жертвы, чтобы гарантировать контроль над коронавирусом SARS-CoV-2, несмотря на жесткую блокаду США и грязную кампанию по дискредитации альтруизма медицинского сотрудничества, не прекратила свою готовность поддержать мир.

Доктор Османи Каньете от имени 21 специалиста в области здравоохранения отметил, что гвинейский народ уже не одинок и что Куба является союзником в борьбе с новой болезнью.

Согласно сайту Worldometer, Гвинея сообщает о 3933 пациентах, подтвержденных SARS-Cov-2, 2333 выздоровели и 23 умерли.

COVID-19 Гавана Куба ACN Кувейт Перу Гвинея бригада Генри Рив

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