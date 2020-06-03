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16
июня Вторник

Личности Колумбии признают работу Кубы ради мира в своей стране

 

ГАВАНА, Куба, 3 июня (ACN) Вклад Кубы в мир в Колумбии был признан политическими деятелями и лидерами партий и общественных организаций после того, как Министерство иностранных дел острова отклонило несправедливое включение страны в список государств, которые не сотрудничают с США в борьбе с терроризмом.

Это решение было принято, якобы, из-за присутствия на кубинской территории членов мирной делегации Национальной армии освобождения (ELN) Колумбии, сообщает газета Juventud Rebelde.

Во вторник в резиденции Конгресса, где министр иностранных дел Клаудия Блум и комиссар по вопросам мира Мигель Себальос ответят Сенату о внешней политике правительства в отношении Гаванского мирного соглашения, сенатор Иван Сепеда заявил, что этот отчёт «руководствуется самым радикальным крыло Белого дома».

В заявлениях для газеты El Tiempo сенатор сожалел о том, что «мы превратились из страны, которая символизирует поиск мира в мире, в страну, которая ведёт очень опасную внешнюю политику, возглавляемую наиболее экстремистским крылом Белый дом, который поощряет нападения на страну, которая была ключевой для мирных процессов, как в случае с Кубой».

Комиссия по продвижению и проверке мирных соглашений с бывшим FARC-EP также выразила своё мнение, считая, что реакция Колумбии на действия США против Кубы является «неблагодарной» и «враждебной» позицией, и подчеркнула важность участия Кубы и Норвегии в качестве гарантов мира в этом бывшем партизанском движении.

Куба следует международному праву, в то время как Колумбия «работает за пределами норм международного права», подчеркнули ее члены.

Куба вновь включена в список стран США, не борющихся с терроризмом

ACN ELN Колумбия мирный процесс

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