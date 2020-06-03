All for Joomla The Word of Web Design
Servicio de fotos Servicio de Radio Servicio de Cast de Noticias Servicio de Audiovisuales Servicios Especiales Servicios de idiomas Servicios de Documentacion Ofertas
16
июня Вторник

COVID-19: Группа граждан Кубы возвращаются на остров из России

 

ГАВАНА, Куба, 03 июня (ACN) Группа кубинских граждан, которые по разным причинам оказались в России и не смогли вернуться на остров, вылетела ныне из Москвы на рейсе, организованном Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Главной целью данного полёта авиакомпании Azur Air — это возвращение  (на обратном пути) граждан РФ, которые находятся в разных странах Латинской Америки, включая Кубу.

Также вернулась на родину группа должностных лиц, сотрудников и членов их семей дипломатического представительства, а также кубинские студенты, являющиеся частью Программы 100 стипендий, предоставленных Россией, которые уже завершили свой учебный год.

В общей сложностью говорим о 66 кубинцах. Кроме них есть и бразильцы и пр. лица.

На борту лайнера также летит пожертвование российского правительства Кубе, состоящее из 15 тысяч тестов на обнаружение коронавируса.

Таким образом, Россия сотрудничает с усилиями нашей страны по борьбе с пандемией, пишет посольство Гаваны в Москве в своих социальных сетях.

По прибытии на остров пассажиры будут переведены в изоляторы, где они должны оставаться в течение 14 дней в соответствии с положениями, принятыми органами здравоохранения кубинского Минздрава.

COVID-19 Гавана Куба ACN Куба- Россия

Add comment

No se admiten ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio

Security code
Refresh

Servicios

Последние новости