COVID-19: Группа граждан Кубы возвращаются на остров из России

ГАВАНА, Куба, 03 июня (ACN) Группа кубинских граждан, которые по разным причинам оказались в России и не смогли вернуться на остров, вылетела ныне из Москвы на рейсе, организованном Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Главной целью данного полёта авиакомпании Azur Air — это возвращение (на обратном пути) граждан РФ, которые находятся в разных странах Латинской Америки, включая Кубу.

Также вернулась на родину группа должностных лиц, сотрудников и членов их семей дипломатического представительства, а также кубинские студенты, являющиеся частью Программы 100 стипендий, предоставленных Россией, которые уже завершили свой учебный год.

В общей сложностью говорим о 66 кубинцах. Кроме них есть и бразильцы и пр. лица.

На борту лайнера также летит пожертвование российского правительства Кубе, состоящее из 15 тысяч тестов на обнаружение коронавируса.

Таким образом, Россия сотрудничает с усилиями нашей страны по борьбе с пандемией, пишет посольство Гаваны в Москве в своих социальных сетях.

По прибытии на остров пассажиры будут переведены в изоляторы, где они должны оставаться в течение 14 дней в соответствии с положениями, принятыми органами здравоохранения кубинского Минздрава.