ГАВАНА, Куба, 1 июня (ACN) Американский журнал Time признал позитивные результаты, достигнутые Кубой в противостоянии пандемии коронавируса SARS-Cov-2, поражающего сегодня остров и весь мир.

В статье о воздействии в Латинской Америке ведущий журнал признал, что между странами региона существуют различия в ответных действиях на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, в момент когда континент превратился в новый эпицентр пандемии.

Согласно тексту, практически все страны в этом районе приняли меры по социальному дистанцированию для борьбы с недугом.

Однако предупреждает, что эффективность этих действий также зависит от политического, медицинского, социального и экономического контекста каждой территории в начале чрезвычайной ситуации.

Делая краткий анализ условий в некоторых наиболее затронутых странах региона, «Тайм» привёл случаи Уругвая с противоположной стороны (примерно 800 случаев и 22 случая смерти на момент написания статьи, опубликованной в эти выходные), и Куба (почти две тысячи случаев и 82 смертельных случая).

По данным СМИ, эти две страны имеют одни из лучших результатов в отношении локализации коронавируса не только по сравнению с Латинской Америкой, но и с остальным миром.

Автор статьи Ян Бреммер, отметил, что некоторые страны воспринимают угрозу более серьезно, чем другие, что частично можно увидеть по числу инфицированных и смертности до сего числа.

Ссылаясь на ситуацию других стран, журналист упомянул случай Бразилии (440 тыс. пациентов и 26 тыс. 750 смертей), и сказал, что «ни один демократически избранный мировой лидер не был более разрушительным в реакции своей страны на коронавирус, чем президент Жаир Болсонаро».

Автор предвидит «длительное продолжение коронавируса» в регионе, который дорого обойдётся как в сфере здравоохранения, так и в их экономике.