Canciller cubano: algunos efectos del cambio climático ya son irreversibles

La Habana, 22 ene (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, expresó a través de su perfil oficial en Twitter, que el cambio climático constituye una amenaza a la supervivencia de todos y algunos de sus efectos ya son irreversibles.

Al respecto, el jefe de la diplomacia antillana se refirió, igualmente, a las altas temperaturas registradas en la última década a nivel mundial, las cuales convirtieron al año 2019, en el segundo más cálido de toda la historia.

Last decade was the warmest on record; 2019 was confirmed as the second hottest year ever recorded. It's time for action. #ClimateChange jeopardizes the survival of all. Some of its effects are already irreversible. | #Cuba pic.twitter.com/VTETtRBlAH