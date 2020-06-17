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18
июня Среда

Останки кубинской звезды Роситы Форнес покоятся в Гаване

 

Генерал армии Рауль Кастро Рус и президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес направили цветочные венки в её честь

ГАВАНА, Куба, 17 июня (ACN) Останки Роситы Форнес, одной из жемчужин кубинской культуры уже покоятся в Гаванском кладбище со вчерашнего дня.

Похороны в некрополе им. Колумба, отвечают последней воле фигуры, которая изъявила желание быть захороненной вместе с матерью в семейном пантеоне.

Поэт и этнолог Мигель Барнет произнёс прощальные слова, в которых он назвал Роситу самым универсальной и харизматичной кубинской артисткой всех времён.

До семейной церемонии, в которой приняли участие лишь близкие и родственники, в театре им. Марти, сотни жителей столицы, которые смогли добраться собственными путями до него, почтили память звезды.

У гроба, открытого для созерцания, стояло несколько почётных караулов в составе ведущих лиц национальной культуры.

«Браво, Росита!» восклицали у выхода театра и по всей дороге, где собрались люди, дабы попрощаться с любимой дивой.

В девять часов вечера, когда кубинскому народу было предложено вспомнить её в уже привычной дани памяти местным врачам, население аплодировало ей в последний раз.

Скончалась легендарная звезда Кубы Росита Форнес

Гавана Куба ACN Росита Форнес

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