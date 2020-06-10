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16
июня Вторник

Скончалась легендарная звезда Кубы Росита Форнес

 

ГАВАНА, Куба, 10 июня (ACN) Легендарная кубинская звезда Росита Форнес умерла рано утром, в возрасте 97 лет, сообщил Союз писателей и творческих деятелей острова (UNEAC) в своём Twitter-е со ссылкой на семейные источники.

«10 июня она, которая давно покорила вершину вечности, сделала свой последний шаг к бессмертию», — говорится в сообщении.

«Куба проснулась с грустной новостью: мы потеряли великую артистку, великую кубинку», — гласит другой твит.

Форнес, находилась несколько дней в больнице в тяжёлом состоянии и ушла из жизни в результате осложнений недуга, от которого страдала на протяжении последних лет (сообщили родственники в официальном профиле дивы, которая находилась в Майами с 2018 г.).

Розалия Палет Бонавия (Росита), родившаяся в Нью-Йорке в 1923 году, дебютировала в мире искусства 12 сентября 1938.

В 15 лет она одержала победу в программе молодых талантов «Верховный суд искусств» радиостанции CMQ. Пела.

Это открыло путь для её дебюта в качестве актрисы в художественном фильме «Опасное приключение» (1939) режиссёра Рамона Пеона, хотя её первый великий триумф был с «Диво из Дамаска» в 1941 году.

После этого, на протяжении восьми десятилетий блистала в оперетте, сарсуэле, лёгкой комедии, классической драме, мюзиклах, кабаре, радио, кино и ТВ.

Росита выступала, как звезда первой величины, на том же уровне, с самыми известными актёрами и актрисами своего времени, такими как аргентинцы Уго дель Карриль, Луис Сандрини, Либертад Ламарке и Тита Мерелло.

Также с кубинскими фигурами эстрады Ритой Монтанер, Марухой Гонсалес, Сорайдой Марреро, Болой де Ниве, Бенни Море, Марией-де-лос-Анхелес Сантаной и Эстер Борха; и вместе с маэстро Эрнесто Лекуона, Родриго Пратсом, Адольфо Гусманом, Гонсалес Мантичи или Армандо Ромеу.

Основатель кубинского телевидения, Форнес заслужила множество наград, в том числе Национальную театральную премию в 2001 году, Национальную телевизионную премию в 2004 году, Национальную музыкальную премию в 2005 году, Орден Феликса Валеры в 2005 году и Орден за гражданские заслуги Испании, присуждённого монархом Хуаном Карлосом в 2011 году.

Несколько раз была коронована «королевой радио и ТВ». В 1978 выступала на советском телевидении. До этого, в 1966 году возглавила музыкальную постановку «Варьете Гаваны», которая была представлена ​​в СССР, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Сцены мира были свидетелями её несчитанных талантов. Её популярность была велика в Мексике, где прожила несколько лет и родила дочь знаменитому местному юмористу.

Гавана Куба ACN Росита Форнес звезда

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