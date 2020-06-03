Куба отменяет 27-й Гаванский международный фестиваль балета

ГАВАНА, Куба, 3 июня (ACN) Организационный комитет Гаванского международного фестиваля балета «Алисия Алонсо» объявляет об отмене своего 27-го выпуска, одного из старейших и самых престижных событий в мире танца.

Это решение было принято в связи с ситуацией исполнительских искусств на глобальном уровне вследствие пандемии COVID-19, вытекающих из неё ограничений на поездки и социальные контакты, а также для защиты всех артистов и публики.

Празднование 100-летия Алисии Алонсо, запланированное в рамках фестиваля, было перенесено на конец этого года, ближе к годовщине её рождения 21 декабря, согласно официальному заявлению Национального балета Кубы.

27-й фестиваль состоится в 2022 году, в те же даты, объявленные в 2020 году.