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июня Вторник

Куба отменяет 27-й Гаванский международный фестиваль балета

 

ГАВАНА, Куба, 3 июня (ACN) Организационный комитет Гаванского международного фестиваля балета «Алисия Алонсо» объявляет об отмене своего 27-го выпуска, одного из старейших и самых престижных событий в мире танца.

Это решение было принято в связи с ситуацией исполнительских искусств на глобальном уровне вследствие пандемии COVID-19, вытекающих из неё ограничений на поездки и социальные контакты, а также для защиты всех артистов и публики.  

Празднование 100-летия Алисии Алонсо, запланированное в рамках фестиваля, было перенесено на конец этого года, ближе к годовщине её рождения 21 декабря, согласно официальному заявлению Национального балета Кубы.

27-й фестиваль состоится в 2022 году, в те же даты, объявленные в 2020 году.

Гавана Куба ACN балет

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