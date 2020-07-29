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29
июля Среда

Куба предупреждает об увеличении количества случаев COVID 19

 

ГАВАНА, Куба, 29 июля (ACN) На Кубе изучили 3235 тестов, в результате чего выявили 33 положительных случаев COVID-19, что подтверждает тенденцию к увеличению, которая наблюдается в последние дни.   

Начиная с прошлой недели, число жертв пандемии растёт:  

23 —28/07

37 — 27/07

17 — 26/07

9 — 25/07

3 — 24/07

Это настораживает властей, которые призывают к соблюдению дисциплины, т.к. большинство из них являются результатом беспечности определённых граждан.

Страна провела 256 тыс. 996 тестов, из них 2 тыс. 588 положительных (1,01%).

Министерство здравоохранения предупреждает об увеличении числа подтвержденных случаев заболевания и подчеркивает необходимость продолжения реализации гигиенических мер и ответственности населения.

COVID-19 Гавана ACN

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