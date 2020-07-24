Куба вручает медаль дружбы Гарри Белафонте

ГАВАНА, Куба, 24 июля (ACN) Президент Кубы Мигель Диас-Канель наградил американского музыканта, актёра и общественного деятеля Гарри Белафонте медалью за дружбу по предложению Кубинского института дружбы с народами (ICAP по его испанской аббревиатуре).

Об этом сообщил в Twitter-е посол Гаваны в Соединенных Штатах Хосе Рамон Кабаньяс, который поделился фото артиста с медалью, и поблагодарил его за постоянную солидарность и за его искусство.

Кабаньяс упомянул Белафонте в другом твите, в котором американский художник благодарит кубинский народ и его президента за эту награду.

Неоднократно 93-летний исполнитель просил прекратить экономическую, финансовую и коммерческую блокаду и он также является членом организации «Пасторы за мир».

Медаль за дружбу — это награда, присуждаемая Государственным советом Республики Куба по предложению ICAP, в знак признания пути солидарности со страной и безоговорочной приверженности защите кубинской революции.