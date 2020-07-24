All for Joomla The Word of Web Design
Servicio de fotos Servicio de Radio Servicio de Cast de Noticias Servicio de Audiovisuales Servicios Especiales Servicios de idiomas Servicios de Documentacion Ofertas
24
июля Пятница

Американское жюри подало в суд на автора атаки посольства Кубы в Вашингтоне

 

ГАВАНА, Куба, 24 июля (ACN) Федеральное большое жюри обвинило автора нападении 30 апреля на посольство Кубы в США в нескольких преступлениях, инцидент, о котором правительство этой страны до сих пор хранит молчание.

В пресс-релизе прокуратуры округа Колумбия говорится, что Александру Аласо с адресами в Мидлтауне, штат Пенсильвания и Обри, штат Техас, и который был арестован в тот же день после инцидента, предъявлено обвинение в насильственном нападении на иностранного или местного чиновника с использование смертельного оружия.

Обвиняемый кубинского происхождения был также обвинён в умышленном нанесении вреда или повреждении имущества, принадлежащего иностранному правительству в США или занимаемом им, и в межштатовой перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения серьёзного преступления.

В дополнение к этим трём федеральным преступлениям, за которые ему было предъявлено обвинение по уголовному делу, большое жюри добавило дополнительную плату за использование, ношение, размахивание и разгрузку огнестрельного оружия во время преступления.

В пресс-релизе упоминается, что 1 мая судья Г. Майкл Харви задержал Аласо без залога в ожидании суда и заявил, что выдвинутые против него обвинения связаны с инцидентом, в ходе которого Аласо выпустил приблизительно 32 патрона из штурмового оружия против посольства Кубы в Вашингтоне, округ Колумбия, здание, в котором находились должностные лица во время нападения.

В случае признания виновным Аласо будет приговорён к лишению свободы на срок не менее 10 лет по обвинению в разгрузке огнестрельного оружия во время насильственного преступления.

Гавана ACN Куба-США посольство

Add comment

No se admiten ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio

Security code
Refresh

Servicios

Последние новости