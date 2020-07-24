Американское жюри подало в суд на автора атаки посольства Кубы в Вашингтоне

ГАВАНА, Куба, 24 июля (ACN) Федеральное большое жюри обвинило автора нападении 30 апреля на посольство Кубы в США в нескольких преступлениях, инцидент, о котором правительство этой страны до сих пор хранит молчание.

В пресс-релизе прокуратуры округа Колумбия говорится, что Александру Аласо с адресами в Мидлтауне, штат Пенсильвания и Обри, штат Техас, и который был арестован в тот же день после инцидента, предъявлено обвинение в насильственном нападении на иностранного или местного чиновника с использование смертельного оружия.

Обвиняемый кубинского происхождения был также обвинён в умышленном нанесении вреда или повреждении имущества, принадлежащего иностранному правительству в США или занимаемом им, и в межштатовой перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения серьёзного преступления.

В дополнение к этим трём федеральным преступлениям, за которые ему было предъявлено обвинение по уголовному делу, большое жюри добавило дополнительную плату за использование, ношение, размахивание и разгрузку огнестрельного оружия во время преступления.

В пресс-релизе упоминается, что 1 мая судья Г. Майкл Харви задержал Аласо без залога в ожидании суда и заявил, что выдвинутые против него обвинения связаны с инцидентом, в ходе которого Аласо выпустил приблизительно 32 патрона из штурмового оружия против посольства Кубы в Вашингтоне, округ Колумбия, здание, в котором находились должностные лица во время нападения.

В случае признания виновным Аласо будет приговорён к лишению свободы на срок не менее 10 лет по обвинению в разгрузке огнестрельного оружия во время насильственного преступления.