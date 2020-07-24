Куба отвергает решение США закрыть китайское консульство в Хьюстоне

ГАВАНА, Куба, 24 июля (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил одностороннее решение правительства Соединенных Штатов закрыть Генеральное консульство Китая в городе Хьюстон.

Министр иностранных дел Кубы заявил в своем аккаунте в Твиттере, что Соединенные Штаты «применяют внешнюю политику двойных стандартов, политического оппортунизма и ненавистной риторики против суверенных государств».

США в начале недели приказали прекратить операции китайского консульства в Хьюстоне и дали своим чиновникам до пятницы, чтобы покинуть страну.

Китай назвал это одностороннее и неожиданное решение «серьёзным посягательством на международные протоколы и договоры» и объявил «в целях самообороны» о прекращении деятельности консульства США в городе Чэнду.

Министерство иностранных дел Китая уведомило американское посольство об отзыве лицензии учреждения, на ведение коммерческой деятельности и другие функции указанного дипломатического штаба.

Оно отметило, что нынешняя ситуация между двумя странами является «чем-то, чего мы не хотим видеть, и вся ответственность ложится на Соединенные Штаты», и добавило призыв отойти от «неправильного решения», которое создаст условия для перенаправления двусторонних отношений.