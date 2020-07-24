All for Joomla The Word of Web Design
Servicio de fotos Servicio de Radio Servicio de Cast de Noticias Servicio de Audiovisuales Servicios Especiales Servicios de idiomas Servicios de Documentacion Ofertas
24
июля Пятница

Куба отвергает решение США закрыть китайское консульство в Хьюстоне

 

ГАВАНА, Куба, 24 июля (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил одностороннее решение правительства Соединенных Штатов закрыть Генеральное консульство Китая в городе Хьюстон.

Министр иностранных дел Кубы заявил в своем аккаунте в Твиттере, что Соединенные Штаты «применяют внешнюю политику двойных стандартов, политического оппортунизма и ненавистной риторики против суверенных государств».

США в начале недели приказали прекратить операции китайского консульства в Хьюстоне и дали своим чиновникам до пятницы, чтобы покинуть страну.

Китай назвал это одностороннее и неожиданное решение «серьёзным посягательством на международные протоколы и договоры» и объявил «в целях самообороны» о прекращении деятельности консульства США в городе Чэнду.

Министерство иностранных дел Китая уведомило американское посольство об отзыве лицензии учреждения, на ведение коммерческой деятельности и другие функции указанного дипломатического штаба.

Оно отметило, что нынешняя ситуация между двумя странами является «чем-то, чего мы не хотим видеть, и вся ответственность ложится на Соединенные Штаты», и добавило призыв отойти от «неправильного решения», которое создаст условия для перенаправления двусторонних отношений.

Гавана ACN Куба-США Китай

Add comment

No se admiten ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio

Security code
Refresh

Servicios

Последние новости