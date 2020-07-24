Российские и кубинские эксперты изучают возможности сотрудничества против COVID 19

ГАВАНА, Куба, 24 июля (ACN) Прошла видеоконференция «Кубинская медицина в борьбе с COVID-19» с участием около 30 российских организаций и важных кубинских исследовательских центров.

Форум, организованный Национальным комитетом по экономическому сотрудничеству с Латинской Америкой и бизнес-группой биофармацевтической промышленности BioCubaFarma, был плодотворным и ориентировал на поиск новых возможностей сотрудничества, сообщает сайт кубинского министерства иностранных дел.

Представители регулирующих органов, организаций по развитию и инновациям, исследовательских институтов, кластеров и компаний из биофармацевтического сектора РФ поделились повесткой дня со своими кубинскими коллегами из Центра генной инженерии и биотехнологии, Центра молекулярной иммунологии и Национального Центр био подготовки.

Во встрече также приняли участие представители российского представительства BioCubaFarma и кубинского посольства в этой стране.