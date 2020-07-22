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22
июля Среда

Россия утвердила важность сотрудничества с Кубой

 

ГАВАНА, Куба, 22 июля (ACN) Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов утвердил сегодня в Москве силу и приоритет экономического и торгового и научно-технического сотрудничества между Кубой и Россией в ходе обмена с послом Кубы Херардо Пеньяльвером Порталем.

Борисов принял Порталя, который завершает свою дипломатическую миссию в евразийской стране, в штабе исполнительной власти в Москве.

Их сопровождали посол, советник и второй глава дипломатического представительства Маркос Ласо Вильтрес и советник министра по вопросам экономической и коммерческой деятельности Одалис Сейо Гарсия.

Межправительственная комиссия, сопредседателями которой являются Борисов и вице-премьер острова Рикардо Кабрисас Руис, проводит ежегодные заседания, сообщает сайт кубинского МИД Cubaminrex.

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Гавана ACN Куба- Россия Юрий Борисов

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