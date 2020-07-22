В Италии зажгли Моле Антонеллиана в честь кубинских врачей

ГАВАНА, Куба, 22 июля (ACN) Самое представительное здание Турина, Моле Антонеллиана, Пьемонт, было зажжено в знак признания страны Карибского бассейна и кубинской медицинской бригады, которые сотрудничали в борьбе с COVID-19 в этом итальянском регионе.
Башня была освещена цветами кубинского флага в символическом жесте, мотивированном беспрецедентным опытом сотрудничества солидарности между двумя странами.
Региональный совет Пьемонта наградил медалью за гражданские заслуги 38 врачей и медсестёр Международного контингента врачей по бедствиям и серьёзным эпидемиям им. Генри Рива за их службу в течение 100 дней во временной больнице.
Местные власти Турина также выразили свою благодарность и похвалу кубинским врачам, и на официальной церемонии городской совет вручил почетное гражданство доктору Хулио Герра Искьердо, главе медицинской бригады.
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