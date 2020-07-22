Куба сообщает о 13 новых случаях в COVID-19

ГАВАНА, Куба, 22 июля (ACN) Министерство здравоохранения Кубы сообщило о 13 новых случаях заболевания COVID-19.
В связи со вспышкой в небольшом муниципалитете Баута провинции Артемиса, прямо на границе с Гаваной 12 человек заразились. Оставшийся случай выявили в провинции Вилья-Клара.
Накануне Куба изучила 2714 проб.
В конце 21 июля 181 пациент находится в больницах для клинического эпидемиологического надзора.
Ещё 254 человека находятся у себя дома под наблюдением первичной медицинской помощи.
Всего 47 (1,4%) подтвержденных пациентов в настоящее время находятся в больницах, 46 (97,8%) из которых со стабильной клинической эволюцией.
Случаев смерти в течение дня не было. Пять пациентов были выписаны. Нет сообщений о пациентах в тяжелом состоянии.
Один находится в критической ситуации.
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