Куба, за исключением Гаваны и Маябеке, вступает в третью фазу восстановления после COVID-19

ГАВАНА, Куба, 20 июля (ACN) По состоянию на понедельник специальный муниципалитет Острова молодежи и все провинции Кубы, за исключением Гаваны и Маябеке, которые всё ещё находятся на первом и втором этапах, соответственно, постепенно войдут в третью фазу пост-COVID-19.
Решение было принято в четверг на заседании временной рабочей группы по профилактике и борьбе с новым коронавирусом во главе с Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, президентом Кубы, и Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром.
Это было основано на том факте, что Гавана и Маябеке подтвердили случаи заболевания в течение последних 15 дней, в то время как на остальных территориях они не регистрировались в течение более 28 дней, что соответствует двум инкубационным периодам заболевания.
Марреро Крус объяснил, что столица будет оставаться на первом этапе, пока показатели здоровья второго этапа не будут выполнены.
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