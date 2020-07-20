Куба, за исключением Гаваны и Маябеке, вступает в третью фазу восстановления после COVID-19

ГАВАНА, Куба, 20 июля (ACN) По состоянию на понедельник специальный муниципалитет Острова молодежи и все провинции Кубы, за исключением Гаваны и Маябеке, которые всё ещё находятся на первом и втором этапах, соответственно, постепенно войдут в третью фазу пост-COVID-19.

Решение было принято в четверг на заседании временной рабочей группы по профилактике и борьбе с новым коронавирусом во главе с Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, президентом Кубы, и Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром.

Это было основано на том факте, что Гавана и Маябеке подтвердили случаи заболевания в течение последних 15 дней, в то время как на остальных территориях они не регистрировались в течение более 28 дней, что соответствует двум инкубационным периодам заболевания.

Марреро Крус объяснил, что столица будет оставаться на первом этапе, пока показатели здоровья второго этапа не будут выполнены.