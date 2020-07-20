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20
июля Понедельник

Куба: Ноль COVID-19 случаев впервые с марта месяца

 

ГАВАНА, Куба, 20 июля (ACN) Куба изучила 2914 проб, и ни одна из них не была положительной.

К концу 19 июля 123 пациента были госпитализированы. Ещё 135 человек находятся под наблюдением в первичном звене здравоохранения.

В стране собрано в общем 229 тыс. 357 проб. Из них 2446 положительных (1,1%).

На Кубе заразились 2 тыс. 123 (88,3%) человек. 169 (7,03%) были инфицированы за границей и 112 (4,66%) без определенного источника инфекции.

Иностранцы, подтверждённые на Кубе: 42.

Из 2446 подтвержденных пациентов 1244 (50,45%) — мужчины и 1122 (49,55%) — женщины.

Было зарегистрировано 1339 бессимптомных случаев, что на данный момент составляет 54,7% подтвержденных случаев.

87 смертельных случаев, два эвакуированных и 2319 восстановленных пациентов (95%) — другие данные статистики.

Одиннадцать были выписаны за вчерашний день.

COVID-19 ACN

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