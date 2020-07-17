Куба официально благодарит ЮАР за пожертвование по случаю пандемии

ГАВАНА, Куба, 17 июля (ACN) Куба поблагодарила Южную Африку за пожертвования для оказания помощи в борьбе против Ковид-19 на карибском острове, страдающем от экономической блокады США.

Ана Тересита Гонсалес, первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций, вручила Танинге Пандит Шоп-Линни, послу Южной Африки в Гаване, письма правительству этой страны в знак благодарности за пожертвование, в которое вошли средства защиты и материалы для кубинских медицинских учреждений.

По словам Гонсалеса, сотрудничество наших африканских братьев в контексте экономической, торговой и финансовой блокады США, ужесточенной даже в нынешней ситуации, демонстрирует тесную связь между народами Африки и Кубы.

Южноафриканский посол поблагодарила Кубу за то, что она направила бригаду, состоящую из примерно 200 медицинских работников, входящих в состав контингента Генри Рива, для участия в борьбе с Ковид-19 в девяти южноафриканских провинциях.

Куба и Южная Африка установили дипломатические отношения 25 лет назад. Обе страны возобновили в 2020 году Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения еще на пять лет.