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17
июля Пятница

В Индии используют кубинский препарата для лечения пациентов с Covid-19

 

ГАВАНА, Куба, 17 июля (ACN) Biocon, крупнейшая индийская биофармацевтическая компания, объявила о выпуске препарата Itolizumab, разработанного Кубинским центром молекулярной иммунологии для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19.

Biocon недавно получил разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на производство итолизумаба (ALZUMAb), который используется для лечения бляшечного псориаза, для неотложной помощи в Индии у пациентов с умеренной и тяжелой степенью тяжести Covid-19.

Итолизумаб — это молекула, разработанная Центром молекулярной иммунологии в Гаване для лечения лимфом и лейкозов.

Гуманизированное моноклональное антитело является лауреатом национальной премии Кубинской академии наук в 2014 году и частью протокола, установленного в стране для лечения пациентов с Covid-19.

С этим препаратом 60% тяжелобольных и тяжелобольных пациентов восстанавливают функцию легких и выживают при заболевании.

COVID-19 Гавана ACN Biocon

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