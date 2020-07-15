Куба примет меры, чтобы избежать скопления людей в местах отдыха

ГАВАНА, Куба, 15 июля (ACN) Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро призвал принять меры, чтобы избежать скопления людей в зонах отдыха, чтобы лучше наслаждаться летом, особенно на пляже, несмотря на пандемию Covid-19.

Во время ежедневного совещания по обзору эпидемиологической ситуации под председательством президента Мигеля Диаса-Канеля кубинские власти вновь проанализировали большой поток людей на пляжи, в основном в Гаване и Варадеро.

Диас-Канель призвал местные власти разнообразить гастрономические предложения и открыть новые точки питания, чтобы облегчить физическое дистанцирование.

Марреро также настоял на важности корректировки расписания движения транспорта, чтобы люди не оставались поздно ночью на пляже.

в Гаване, провинция Кубы, с наибольшим числом активных случаев заболевания Covid-19 осуществляются профилактические меры, такие как активные обследования и экспресс-тесты, а также ПЦР-тесты в режиме реального времени в районах с наибольшей распространенностью коронавируса,.