Диас-Канель провёл встречу с членами кубинских медицинских бригад

ГАВАНА, Куба, 13 июля (ACN) Президент Мигель Диас-Канель встретился сегодня с членами кубинских медицинских бригад, сражавшихся с COVID-19 в Андорре, Никарагуа, Антигуа и Барбуде, которых он назвал героями и достойными детьми Отечества.
По мнению Диаса-Канеля встреча с врачами была очень впечатляющей, т.к. кубинские медики «демонстрируют ценность солидарности, отрицают и подавляют намерение империализма дискредитировать сотрудничество с кубинцами», добавил он в своём официальном профиле в Twitter-е.
По версии Президентства Кубы во встрече участвовало 52 члена бригады.
Диас-Канель выразил от имени генерала армии Рауля Кастро Руса, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, правительства и кубинского народа, уважение к проделанной работе.
На встрече интернационалисты получили в подарок от Диаса-Канеля гигиеническое платье с брендом страны (красным треугольником с белой звездой в центре и рядом с ним слово Куба в синем) и карточку, подписанную президентом.
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