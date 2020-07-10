ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррийя заявил в четверг в Twitter, что Куба не потеряла ни одного из своих специалистов в области здравоохранения в связи с COVID-19.

Министр добавил, что тот факт, что ни один медицинский работник не умер, является признаком его подготовки, защитных мер и поддержки системы здравоохранения, которая позволяет реализовать работу по спасению жизней.

Родригес Паррийя также осудил политику нынешнего правительства США как угрозу миру и безопасности нашего географического района.

Им удалось саботировать достижения в двустороннем и региональном сотрудничестве в вопросах незаконного оборота наркотиков, терроризма и торговли людьми, а также других международных бедствий, заключил кубинский дипломат.