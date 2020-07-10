Куба решает сохранить свой статус гаранта мира в Колумбии

ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Куба решила сохранить свой статус в качестве гаранта мира между колумбийским правительством и Революционными вооруженными силами Колумбии — Народной армией (FARC-EP), объявил в четверг заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Сьерра Диас.

Мы надеемся, что правительство этой южноамериканской страны признает действительность этих соглашений, также подписанных с другими, и будет соблюдать их, в частности, протокол о прекращении диалога с Национально-освободительной армией (ELN), сказал замминистра.

В заявлении, зачитанном журналистам национальных и иностранных средств массовой информации, Серрьа напомнил, что хорошо известно, что Куба всегда действовала с позиции гаранта беспристрастно, прозрачно, по своему усмотрению и по просьбе обеих сторон, чтобы помочь общему стремлению к миру.

Он даже добавил, что после заявления МИД в июне об отказе Кубы от включения в список госдепартамента США за то, что она якобы не сотрудничает против терроризма; от колумбийского и международного сообщества было получено несколько запросов относительно мудрости нашей роли в соответствующих процессах.

В этой связи заместитель министра упомянул, что присутствие делегации ELN в Гаване было признано правительством президента Ивана Дуке в течение первых четырех месяцев его мандата, пока он не решил прервать переговоры после нападения на полицейскую кадетскую школу в Боготе, которое было немедленно осуждено Кубой.

Сьерра Диас предупредил, что эти граждане отправились на Кубу не в прямом побеге, а с разрешения государства.

Противоречиво то, что правительство Колумбии неоднократно, публично и в частном порядке признавало роль Кубы в процессе примирения с FARC-EP, и до сих пор не делает то же самое в аналогичной процедуре с ELN, заявил он.

Сьерра Диас сослался на проявления благодарности и признания за действия Кубы от 5 июня министерством иностранных дел Колумбии и Эмилио Арчилы, высокопоставленного советника президента по стабилизации и консолидации.