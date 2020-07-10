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июля Пятница

Города США одобряют инициативы против блокады

 

ГАВАНА, Куба, 10 июля (ACN) Посол Кубы в Соединенных Штатах Хосе Рамон Кабаньяс заявил в четверг в Твиттере, что в северной стране в настоящее время насчитывается 13 городских советов, которые призывают к прекращению блокады острова.

Член городского совета Кливленда Блейн Гриффин был главным спонсором резолюции, призывающей к прекращению блокады США.

Кабаньяс отметил, что, помимо заявления, одобренного в Кливленде, аналогичные инициативы были предприняты Бруклином, Детройтом, Хартфордом, Хеленой, Миннеаполисом, Оклендом, Питтсбургом, Сакраменто, Сиэтлом, Сент-Полом, Беркли и Ричмондом.

Со своей стороны, Блейн Гриффин сказал в пресс-релизе, что он рад объявить, что городской совет Кливленда одобрил, а мэр Фрэнк Дж. Джексон подписал закон, призывающий положить конец 60-летнему экономической, торговой и финансовой осады Республики Куба и администрацию Трампа возобновить переговоры с кубинским правительством, дабы наладить постоянные отношения сотрудничества между Гаваной и Вашингтоном.

Постановление было единогласно одобрено; отмечая, что блокада оказала разрушительное воздействие на права человека на Кубе.

В резолюции также говорится, что в результате блокады американским фермерам, животноводам и другим производителям также был закрыт доступ к потребительскому рынку всего в 90 милях от нашей южной границы.

Блокада лишает американцев доступа к жизненно важным лекарствам и методам лечения.

Представитель подчеркнул, что Куба является мировым лидером в разработке лекарств и методов лечения рака, осложнений диабета и совсем недавно COVID-19.

Когда этого не будет, Соединенные Штаты и Куба могут построить партнёрство, основанное на уважении, доверии и взаимопонимании, партнерстве между гордым народом Кубы и Соединенных Штатов, заключил Гриффин.

Гавана Куба ACN Куба-США блокада

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