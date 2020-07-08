Международный научный журнал признаёт пример Кубы в борьбе с COVID-19

ГАВАНА, Куба, 8 июля (ACN) Международный научный журнал New Scientist выделил Кубу в качестве примера в Латинской Америке в борьбе с COVID-19, поскольку страна нашла стратегии для сдерживания вируса и ограничения смертности.

Публикация отмечает, что в интервью с учёными Университета Флориды отмечается, что на Карибском острове самый высокий процент врачей на одного пациента в мире: 8,19 по сравнению с 2,15 в Бразилии и 2,6 в Соединенных Штатах.

Согласно сообщению, опубликованному в «Спутнике», журнал сообщает, что, несмотря на то, что на Кубе проживает самое старое население в Северной и Южной Америке, уровень заражения остается низким и находится под полным контролем.

New Scientist («Новый ученый») выделяет проницательность Кубы, поскольку до того, как был зарегистрирован первый в стране естественный случай заболевания, они посылали врачей, студентов-медиков и медсестёр для проведения мониторинга, чтобы выяснить, есть ли люди с респираторными симптомами.

Знаменитый журнал также высоко оценивает то, как отслеживались контакты подозреваемых и направление пациентов в изоляторы, созданные во всех провинциях страны.