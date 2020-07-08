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08
июля Среда

Диас-Канель призывает усилить меры против COVID-19 в Гаване

 

ГАВАНА, Куба, 8 июля (ACN) Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал усилить меры контроля в шести муниципалитетах Гаваны, которые сообщают об увеличении числа случаев заболевания COVID-19 за последние несколько дней.

Муниципалитеты о которых идёт речь: Серро, Которро, Центральная Гавана, Арройо Наранхо, Диес-де-Октубре и Сан-Мигель-дель-Падрон.

Действия включают полный карантин, как сообщили на регулярном ежедневном совещании под председательством Диаса-Канеля, премьер-министра Мануэля Марреро и других высокопоставленных чиновников.

Заместитель премьер-министра Роберто Моралес отметил, что, согласно отчёту, тенденция в Гаване, которая находится на первом этапе восстановления с прошлой недели, приводит к увеличению числа случаев заболевания Ковид-19.

Моралес отметил, что эпидемиологический надзор в Гаване будет усилен 1500-2000 ПЦР-тестами.

Чиновник настоял на неукоснительном осуществлении мер в области здравоохранения, обследований в рабочих центрах и контроля над учреждениями для изоляции пациентов и других учреждений.

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