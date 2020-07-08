Политбюро решило отменить акт 26 июля в связи с пандемией

ГАВАНА, Куба, 8 июля (ACN) Политбюро ЦК Компартии Кубы, под председательством своего первого секретаря, генерала армии Рауля Кастро, приняло решение не проводить центральный акт 26 июля.

В ходе встречи была достигнута договоренность, учитывая необходимость не проводить мероприятия, предполагающие концентрацию людей.

Вместо этого содействовать мероприятиям, посвящённым Национальному дню ​​восстания в соответствии с эпидемиологической ситуацией страны, как и в случае 1-го мая, Международного дня трудящихся.

На заседании был принят комплекс мер по возрождению местной экономики в контексте, вызванном пандемией COVID-19.