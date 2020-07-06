Диас-Канель примет участие в глобальном саммите Международной организации труда

ГАВАНА, Куба, 6 июля (ACN) Мигель Диас-Канель, президент Кубы, примет участие во Всемирном саммите лидеров Международной организации труда (МОТ) по COVID-19 и сфере труда, который состоится 8 июля в Интернете.

В мероприятии примут участие главы государств и правительств, видные мировые работодатели и профсоюзные лидеры под лозунгом «Создание лучшего будущего для работы»,

Слёт обеспечит платформу высокого уровня для представителей правительства, работодателей и работников, а также других заинтересованных сторон высокого уровня для решения экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 в каждой из их стран и регионов.

http://www.acn.cu/images/2020/JULIO/0-06-diaz-canel.jpg