Три кубинские медицинские бригады едут в Африку для борьбы с COVID-19

ГАВАНА, Куба, 6 июля (ACN) Эухенио Мартинес, генеральный директор Министерства иностранных дел стран Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил в Твиттере, что группа кубинских специалистов отправилась на африканский континент, чтобы внести свой вклад в борьбу с COVID 19.

Отправка 76 кубинских медицинских работников в Экваториальную Гвинею вместе с 19 в Сьерра-Леоне и 16 в Сан-Томе и Принсипи — последний вклад Кубы в международное сотрудничество с нашими африканскими братьями для борьбы с пандемией # COVID19 #CubaSalvaVidas, написал дипломат в своём Твиттере.

Бригада состоит из 16 специалистов, в том числе 9 женщин и 7 мужчин, 11 врачей, 5 медсестер и одного администратора, представляющих восемь кубинских провинций.