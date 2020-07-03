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июля Пятница

Куба примет политику благосостояния животных в этом году

 

ГАВАНА, Куба, 3 июля (ACN) Новая политика благосостояния животных должна быть утверждена на Кубе в ноябре этого года, сообщил Кубинскому агентству новостей генеральный директор Национального центра здоровья животных Йобани Гутьеррес Равело.

В документе рассматривается концепция благосостояния, что имеет всеобъемлющий характер, по сравнению с понятием «защита», поскольку в нем рассматривается физическое и психическое состояние в связи с условиями, в которых животные живут и умирают, пояснил он.

Хотя в стране существуют определенные правила, касающиеся обращения с животными и ухода за ними, общество требовало документа, объединяющего все критерии и одновременно выполняющего регулирующую роль, заявил Гутьеррес Равело.

В ходе его подготовки были диагностированы такие проблемы, как физическое насилие над домашними и рабочими животными (крупный рогатый скот, лошади) и несоблюдение мер биологической безопасности.

Гутьеррес Равело высоко оценил работу специалистов Министерства здравоохранения, которые занимаются зоонозными заболеваниями и работают над улучшением условий содержания животных в центрах по уходу.

Как только будет одобрен указ, будут предложены изменения в Уголовный кодекс, а также в другие политики, связанные с благосостоянием животных.

Гавана Куба ACN животные

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