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03
июля Пятница

Куба вступает во второй этап восстановления, за исключением Гаваны и Матансаса

 

ГАВАНА, Куба, 3 июля (ACN) С 3 июля Куба вступает во вторую фазу восстановления после Ковида-19, за исключением Гаваны, которая начинает первую фазу, и Матансаса, который присоединился к остальным провинциям. несколько дней спустя в процессе деэскалации.

На этом втором этапе возвращения к «нормальной жизни» население может путешествовать между провинциями на одной и той же стадии на общественном транспорте. С этого этапа открываются чартерные рейсы на Кубу с туристами, но исключительно на островки северного и южного побережья.

Что касается иностранных гостей, их прибытие будет осуществляться в соответствии со строгим медицинским протоколом, а отели и учреждения, принимающие их, будут заняты наполовину и будут следить за выполнением мер, установленных органами здравоохранения.

Что касается этой сферы, больницы будут работать на 75% своей мощности. Сохраняются меры предосторожности предыдущего.

Матансас и Гавана, со своей стороны, будут поддерживать меры первого этапа: будет действовать муниципальный общественный транспорт с ограничениями, принудительное использование масок.

В случае с Гаваной, с другой стороны, необходимо будет подождать оценки  возможного перехода к новым стадиям, поскольку эпидемиологическая ситуация в провинции отличается от остальных, и власти хотят избежать опасного возобновления роста, хотя страна показала, что может преодолеть кризис.

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COVID-19 Гавана ACN

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